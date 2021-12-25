御駕親征高雄帶領2022士氣？ 朱立倫：國民黨不必民進黨來算計

外傳國民黨主席朱立倫將親征高雄重振國民黨士氣，朱立倫今出席新北市議會活動表示，空穴來風別有用意的傳言就不必了，國民黨會按部就班，完整規畫，目前立法院黨團全力團結把「鴨霸」民進黨要推的法案好好代表民意監督，國民黨不必民進黨來算計，不必有心人士放話。

朱立倫說，現在關鍵重點是眼前民進黨想把總預算逕付二讀，地制法則是為一人設法，也想逕付二讀，國民黨的反省檢討會做，大是大非他會堅持，接下來有很多要做的事。