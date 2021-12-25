御駕親征高雄帶領2022士氣？朱立倫：國民黨不必民進黨來算計 12:412021/12/25 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 御駕親征帶領2022士氣？朱立倫：不必有心人士放話。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 御駕親征高雄帶領2022士氣？ 朱立倫：國民黨不必民進黨來算計 訂閱影音： 中時新聞網 外傳國民黨主席朱立倫將親征高雄重振國民黨士氣，朱立倫今出席新北市議會活動表示，空穴來風別有用意的傳言就不必了，國民黨會按部就班，完整規畫，目前立法院黨團全力團結把「鴨霸」民進黨要推的法案好好代表民意監督，國民黨不必民進黨來算計，不必有心人士放話。 朱立倫說，現在關鍵重點是眼前民進黨想把總預算逕付二讀，地制法則是為一人設法，也想逕付二讀，國民黨的反省檢討會做，大是大非他會堅持，接下來有很多要做的事。 出席黨內餐會被問「漢子、禿子、燕子」何時合體？ 侯友宜：離選舉還很早 影／地制法又要逕付二讀？ 藍委抓包「秀證據」 朝野爆衝突 #朱立倫 #國民黨 #有心人士 #親征 #士氣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 黨內質疑「走李登輝路線」寄生國民黨？ 侯友宜斷言一事：永不改變 12:112021/12/25 政治 2022誰來做老大》花蓮縣長 公投輾壓不同意 徐榛蔚穩紮穩打 04:102021/12/25 政治要聞 明再度同框朱立倫？ 侯友宜這樣說 20:342021/12/24 政治 發文批侯友宜、朱立倫？前大使親曝真相：1450有心之作 08:322021/12/23 政治 2024誰能贏民進黨？許舒博點名侯友宜、柯文哲搭配有機會 17:382021/12/24 政治 罷免林昶佐會過嗎？郭正亮這樣預測結局 22:452021/12/24 政治 傳考慮參戰高雄市長重振國民黨士氣 朱立倫回應了 11:482021/12/24 政治 不滿《地制法》 蔡壁如轟民進黨無法無天：民眾要站出來 14:592021/12/24 政治 看完總預算案審查「峰迴路轉」 黃暐瀚總結33字 08:172021/12/24 政治 朝大野小 美麗島時代不祥預兆重現 呂秀蓮：獨裁者都是人民寵出來的 04:102021/12/24 焦點要聞 不滿蔡英文強渡關山推《地制法》國民黨大酸：「英人設市」 14:262021/12/24 政治 政治熱門新聞 台中補選顏寬恒、林靜儀誰贏？網站最新預測差距驚人 - 政治 張亞中、彭文正為論文門號召25日上凱道 街訪民調一面倒 - 政治 台中補選民調曝光 陳敏鳳：民進黨有一張新「王牌」 - 政治 誰最適合擔任下屆總統？最新民調搶先曝光 - 政治 「論文門」重大進展？彭文正收到一封信：跌破眼鏡 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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