國內疫情趨緩，即將迎來跨年、尾牙等活動。一名網友抱怨，公司要辦尾牙，竟要求員工掏錢，基層1人500元，連菲律賓籍員工也要出300元，但主管吃飯卻不用錢，還有獎金可以拿，讓他忍不住爆氣「這種公司收一收算了」。貼文曝光後，上千網友也看傻眼，認為「吃心酸的尾牙，還是不要辦了」。

原PO日前於臉書匿名社團《靠北老闆／主管2.0》指出，公司為了辦尾牙，在公司群組發出公告，為籌備尾牙同仁需繳交費用，包括菲律賓籍員工要出300元、台籍員工500元；主管不用出尾牙餐費，但得贊助獎金，負責人、組長及課長分別需贊助1500至2000元、3000元及6000元，但因主管也可參加抽獎，因此贊助的錢有機會拿回來。

原PO分享公司內部公告。（圖／翻攝自靠北老闆／主管2.0）

該公告也表示，尾牙為一桌4000元的桌菜，若有多餘的錢，也會列入獎金，短少的話，公司會再想辦法。

原PO氣憤表示，這真是史上最扯的尾牙，「要員工拿錢出來叫做尾牙？我就問要不要請每個員工，提供家電提供抽獎？主管級的階層吃飯不用錢，還可以抽獎，這種公司收一收算了！」

圖文曝光，引發上千網友怒火，「比扯鈴還扯的公司！不要辦還省一堆開銷，把獎金給我們」、「呃…是不是乾脆不要辦？」、「是吃心酸的嗎？」、「沒裡子硬要面子」、「還要員工出錢，乾脆就不要辦了」、「公司只會說個笑話：共體時艱」、「真是長見識了」、「可以不參加嗎？」、「爛公司你還待？」、「一桌才4000的尾牙，我在家裡煮火鍋，吃得更豐富」。