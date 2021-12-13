下個月即將迎接農曆春節連假。一名男子表示，5月台灣疫情爆發導致失業，在家待業好幾個月後，仍找不到工作，只好應徵連鎖火鍋店服務生，他怕過年返家親戚長輩會問起工作狀況，便主動向店長要求過年上班，沒想到過年的班早就被搶光了，他只好一個人待在租屋處過年，「我真的不敢回家」。

原PO日前於論壇《Dcard》指出，今年已32歲，台灣5月疫情爆發就失業了，在家待業好幾個月，找不到理想工作，只好去應徵火鍋店服務生。下個月即將迎接春節連假，他怕和家人、親戚吃團圓飯，會被詢問工作狀況，便主動向店長提出，自願春節9天連假都去上班。

沒想到店長竟說「你太慢了」，有些人10月初就來排班，11月早就已經全部排好了，原PO不敢置信，認為距離春節還有一個多月，平常都拒絕加班、上班滑手機的同事，竟然選擇在最忙的春節上班，他無奈地說，「今年只好待在租屋處了，因為我真的沒臉回家，被知道32歲還在當服務生，大概會被嘲諷到死，我真的好焦慮」。

遭遇曝光後，引發網友回應，「至少你還肯工作，也不用當作屈就就是人生的一個過程」、「祝福你可以撐過難熬的時期」、「在火鍋店做也沒什麼，至少你可以養活自己了」、「加油，至少有份正職工作，已經比很多人好很多了」。