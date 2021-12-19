麥當勞近日推出年末振興優惠，點餐時使用代碼A01能享有6塊雞塊加一元多一件的65元優惠，吸引大家搶購，但台灣麥當勞近日宣布，因疫情影響導致醣醋醬庫存吃緊，因此美國產的醣醋醬將由韓國產的取代，讓網友們看了大喊不想買了，「味道跟美國的差好多」、「不點雞塊了」。

台灣麥當勞15日在臉書上PO文，由於疫情影響導致醣醋醬庫存一度吃緊，好在有國際盟友們支援，韓國醣醋醬已抵達台灣。(翻攝自 麥當勞FB)

台灣麥當勞15日在臉書上PO文，由於疫情影響全球物流貨運，導致糖醋醬庫存一度吃緊，好在有國際盟友們支援，韓國醣醋醬已抵達台灣，感謝盟友支援，還強調是麥當勞全球統一標準的醣醋醬，。

但消息一轉貼到PTT後，網友們卻表示美國產跟韓國產的醣醋醬味道有差，「超難吃，稀就算了又莫名酸，現在看到韓國醣醋醬，直接改番茄醬」、「竹科這裡一直都拿到美國的，希望不要換」、「韓國的超難吃，意圖降低雞塊銷量？」、「韓國的真的不行以為大家都吃不出來嗎」、「不吃雞塊了」、「味道跟美國的差好多，不是原本的醣醋醬真的吃不慣」、「我家這裡是混用，所以現在點餐前會先確認到底今天有什麼醬」。

但也有人表示，「不爽不要吃，點雞塊不領也不沾，把醣醋醬留給有需要的人」、「我比較喜歡韓國的」、「有碰過客人指名要韓國的耶」。