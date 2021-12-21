連鎖速食店麥當勞推出「+1元多一件」活動，就連24小時歡樂送也適用。一名女網友表示，和同事一起叫外送，買麥克鷄塊搭配「+1元多一件」優惠，沒想到同事竟然只付1元，令她傻眼直呼「刷新我三觀」。

原PO昨（20）日於論壇《Dacrd》指出，前幾天下午突然很想吃麥當勞的麥克鷄塊，打開麥當勞官網發現24小時歡樂送也能享有「+1元多一件」優惠，便揪同事一起叫餐，餐點送到後，她向同事收錢，沒想到其中一名同事竟說「不是+1元多一件嗎？就是買一送一，我這份不就只要1元？」

原PO瞬間傻眼，認為雖然沒多少錢，但她吞不下這口氣，回到各自座位後，就Line該名同事，「雖然沒有多少錢，通常這個情況大家都是AA制」，豈料，同事竟回「那下次就講清楚啊！才幾十塊我又不是付不起」，原PO聽完氣炸「完全刷新我三觀」。

遭遇曝光後，引發網友熱烈討論，「妳同事吃相有夠難看，態度真惡劣」、「我們公司也有這種人，所以有這種活動大家都不會揪她」、「佔人便宜還那麼嗆，使用者付費不是理所當然的嗎？」、「妳同事人品很差，這種操作到後面都會沒朋友」、「我覺得你其實不用line她的，這樣關係都搞僵了」、「妳可以回她『沒事啦，下次要點+1元多一件記找我，我付1元』」。