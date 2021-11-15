速食選擇多樣化，且不斷有新品牌加入巿場，但麥當勞總是能獨佔鰲頭。一名網友問，從小吃麥當勞到現在，菜單90%以上都沒變過，品項頂多換過包裝組合再賣，用餐完畢後還得自行回收，好奇「麥當勞為何能在台灣稱霸」，疑問曝光後，不少網友點出3大優勢，包括出餐快速、品質穩定、方便，更有人認為員工訓練有素，用餐區乾淨明亮也是關鍵之一。

原PO今（15）日凌晨於PTT八卦板表示，從小到大麥當勞的菜單有90%的品項沒有變過，認為根本是用同樣的產品，重新包裝後上市，但價格卻飆漲，用餐完畢還得自己回收餐盒，且垃圾分類還分得很細，「整體下來毫無創新感，為什麼在台灣能稱霸幾10年？還沒人能打贏它？」

貼文曝光後，引發鄉民討論，「品質很穩定啊！每間都不難吃」、「快、簡單、品質穩定」、「方便、快速、美味」、「不難吃啊！一般人又消費得起，又方便，誰打得贏」、「麥當勞跟其他外食相比，真的算很便宜」、「環境乾淨，用餐區還算不錯」、「出餐超快，跟其他家比真的是贏很多，根本沒對手」。

另外，留言中也有人回文點出其優勢，麥當勞的員工訓練不錯，用餐區燈光明亮且寬敞，不僅有地方可以坐，還提供廁所，價格也都是多數人可以接受的範圍，口味大眾化，停車方便之外，還有得來速，「台灣沒幾家打得過麥當勞」。