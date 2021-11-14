麥當勞餐點品項多，麥香魚為經典產品之一，但一名男網友表示，買了麥香魚才發現，裡面只有半片起司，讓他感覺被坑錢，直呼「好沒誠意」，沒想到貼文曝光，大批網友卻說「一直以來都是只有半片」，更有知情人透露，10年前確實是整片起司，換了起司品牌後，才改為半片，若想要完整一片起司，可加價15元。

原PO日前於論壇《Dcard》指出，中午去麥當勞買麥香魚套餐，打開餐盒、拿起漢堡最上層的麵包才發現，起司片只有半片，讓他氣得上網發問「請問現在麥當勞的起司都只給半片嗎？還是我被坑了？」直呼好沒誠意的漢堡。

圖文曝光後，不少網友留言，「麥香魚一直都是半片」、「這種問題出現好幾次了，一直都是半片」、「前幾天才吃過，一直都是半片」、「我曾經做過麥當勞員工，是半片沒錯」、「只有麥香魚是半片，其他品項都是整片」；但也有人說「我記得以前給整片，是我記錯嗎？」、「真的假的，我現在才知道」。

留言中也有知情人說，10年前的麥香魚確實是給整片起司，後來因為改用其他品牌起司，才變成只有半片，若想要吃到整片的起司，可以向點餐人員表明要增加起司片，多一片加價15元。