民進黨前主席施明德與駐日代表謝長廷隔空交戰數日，施明德向謝長廷「叫陣」趕快提告，謝長廷昨在臉書表示已經提告施明德夫妻。施妻子陳嘉君今表示，民進黨的創黨主席是調查局的調查員這件事，是國家的真相，不是江鵬堅先生一人的故事。

她強調，「我們都需要道德勇氣，不能一昧的護短，這只會形成一個迂腐的幫派式的偽民主社會」。

陳嘉君今在臉書指出，昨天謝長廷的臉書點出她心中常常惦記的現代危機：道德勇氣的消逝，這是一個完美的負面教材。

謝認為，把江鵬堅私下「告白」或「告解」的話再告訴別人或公開，就是不道德的事，而公開指江是調查局臥底特務就是對江和遺屬最大的侮辱。

陳嘉君說，什麼是道德勇氣？正是江鵬堅先生生前對施明德先生的告白所彰顯的對真相的執著。江鵬堅拒絕以謊言結束一生。「這是一個與他一生的公共形象背道而馳的真相。是在這樣的自我犧牲底下，我們才談得起道德勇氣」。

她說，這件「台灣歷史真相」與施明德的關係，變成了責任與義務的關係。不是「守密」的義務，而是「揭示真相」的義務；畢竟不是個私人的真相。任何一個得到這樣的真相的人，都有義務將它公諸於世。

她說，這就是為什麼歷史上有這麼多偉大的文學作品會以一個「證人」或「見證者」的角度被書寫。這是一個歷史上經常出現的考驗，考驗一個人有沒有能耐成為一個稱職的「見證者」。

她指出，謝長廷誤把幫派間的「護短」指認為「道德」，她可以理解那可能是謝個人將私人情感凌駕於公益之上。這是一個常見的現象，私人情感與國家公益也不是經常互相衝突，但是這樣決定性的衝突發生時，正是對一個人的道德勇氣的考驗，在這樣的時刻選擇沈默、護短，是不道德，且不分是非的作為。

她說，施明德不是沒有歷經這兩難的苦惱，21年來，沒有對外說出這個真相，正是基於謝長廷所在乎的私人情誼，當被動地被記者問到這件事情，難道他應該做一個不分是非的人，用沈默掩埋國家真相？沈默是幫兇，這是一句老話。

她認為，台灣脫離獨裁統治30年，歷史真相裡必有的不堪、背叛、與苦難，是對國人道德勇氣的重大考驗。從歷史得到教訓，得到面對未來的清醒的決心，脫胎換骨，誠實地面對民主社會賦予人民的義務，這是每一個民主國家的重要課題，「對我們這樣與佈滿蒼疤的歷史如此接近的國家，更是關鍵」。