苗栗縣議員余文忠痛批民進黨政府的疫苗政策不負責任。（謝明俊攝）

苗栗縣議會總質詢最後1日，國民黨團副書記長余文忠針對外交部役男被關島遣返一事，建議縣府衛生局應籌畫成立「高端補打接種站」專門替接種2劑高端疫苗的鄉親及民代，補打第3、4劑有國際認證的疫苗，補打站並歡迎總統與副總統一起苗栗補打，並幫忙宣導正確的健康防疫知識。

余文忠質詢表示，中央流行疫情指揮中心日前已經宣布，已經接種高端疫苗的民眾，如果因入境其它國家需要，或其他國家要求出示疫苗接種證，可以依照需求施打AZ、BNT或是莫德納等有國際認證的疫苗，在政府還沒有購買高端疫苗前，在野黨就多次提醒過民進黨政府，但他們還是一意孤行，導致全台有70多萬人接種高端疫苗，苗栗縣也有多個議員、民代接種，如今，連國門都走不出去，政府這是一個很不負責任的做法。

余文忠認為，苗栗縣政府不能眼睜睜地看著這種情況發生，為了確保施打高端疫苗的鄉親及議員民代的健康，讓施打高端疫苗的民眾及民代議員未來能方便進出國門，他建議，應該在苗栗開設「高端補打專門接種站」，專為高端施打者提供健全的身體評估，並提供其它有國際認證疫苗補打作業，以防苗栗縣防疫出現任何破口。

余文忠表示，成立「高端補打接種站」後，熱烈歡迎總統蔡英文、副總統賴清德來苗栗補打其它國際認證疫苗，也可以幫忙宣傳正確的健康防疫政策。

衛生局長張蕊仙回答表示，將會召開局內會議研究可行性評估後，再爭取中央專案經費補助，來保障苗栗縣民及議員民代等施打高端疫苗者權益及健康。