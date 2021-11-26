孫德榮之前曾召開記者會，質疑華納音樂版權長期結算不清，他2005年將喬傑立著作權授權給華納音樂後直至2018年解約，13年來近300多首錄音著作歌曲，只收到1000萬版稅分潤，讓他損失上億元，質疑華納版權帳務不清，因而提告。孫德榮今（26）日下午親自出庭，受訪形容自己與華納打官司是「小蝦米鬥大鯨魚」，但他無法接受國際公司鯨吞蠶食詞曲創作者與著作權擁有者的利益。

雙方今天第三次開庭，孫德榮表示對方找來最好的法律事務所來打官司，沒想到近期又出「奧步」，刻意更換負責人拖延官司；孫德榮認為自己耗時3年找到的所有證據、資料，以及音樂圈黑洞應該要公開讓所有人知道，而本案官司就是「轉型正義」，且華納之前揚言對他提告，但至今遲遲沒有動作，「我們等了8、9個月，他們都沒要告，我們才要告，我們告的話比較吃虧，還要負舉證責任並且付一筆金額（裁判費）」。

孫德榮直言華納如今採取「擠牙膏」態度，「你拿到多少資料他才會講多少字，他們常常用拖延戰術，什麼答辯狀都是前2天才給我，但我覺得正義還是要伸張，因為台灣詞曲創作還有著作權擁有者利益被漠視掉，我覺得不能這樣，我要的是一個合理而且清楚明白的答案，而不是說這是『業界慣例』，很含糊，這樣鯨吞蠶食我不能接受。」