國軍退輔會「110年廉政楷模選拔」，選出台北榮家護理師史恩華等15位廉政楷模，由退輔會主委馮世寬親自頒獎。為此，台北榮家家主任劉化宇特別在廉政會報中表揚史恩華，期勉全體員工以她為榜樣，共同維護台北榮家廉潔家風與團隊榮譽。

退輔會110年廉政楷模全體合影(台北榮家提供)。

史恩華護理師接獲許多住民家屬的暖心謝卡(台北榮家提供)。

退輔會為激勵員工廉潔風範，促進廉能政治，辦理「110年廉政楷模選拔」，由52名推薦名單中，擢優選出台北榮家護理師史恩華等15位廉政楷模，由主委馮世寬於11月月會親自頒獎。

臺北榮家家主任劉化宇，特別在廉政會報中表揚榮獲今年廉能楷模的保健組史恩華護理師，指史恩華在擔任養護堂堂長期間，工作熱情奉獻，廉潔自持，多次婉拒住民及家屬餽贈，且承辦單身榮民善後業務，能落實履約管理杜絕浪費，並善用公務資源，節約公帑，有效維護榮家及榮民權益，獲獎實至名歸。

劉化宇強調，「涵養廉潔家風，精進服務品質，建構安全家園」，是他上任家主任後推動的3項工作目標。在涵養廉潔家風方面，他特別請政風室多加蒐集廉政案例辦理員工教育宣導，以提昇員工法紀素養、凝聚廉能共識，建構優質廉潔家園，提供正面助益。

據台北榮家政風室統計，近十年來該家共有7位同仁曾榮獲輔導會廉政楷模，其中家主任劉化宇於2012年任職輔導會秘書室科長時獲選，副家主任鞠宗顯亦於2017年任職新竹榮服處組長時獲選。