詐欺集團假冒國泰世華、台新銀行名義，發送帳戶異常簡訊給民眾，4天詐騙61人、損失上千萬元，案經刑事局查獲送辦，台北地檢署7日依詐欺等罪起訴詐欺集團成員莊姓、藍姓男子共10人。

據指出，今年1月28、29日，2月5、6日，不少民眾接獲來自國泰世華、台新銀行簡訊，指「您的銀行帳戶顯示異常，請立即登入綁定用戶資料，否則帳戶將凍結使用」，民眾誤信點擊簡訊附上的連結網址，輸入個人網銀帳號與密碼解除凍結。

事實上，民眾點進的是詐欺集團架設的假銀行網頁，歹徒藉機獲取民眾帳密後，指示許姓車手7人盜領民眾帳戶存款，交由水房洗錢。刑事局估計該集團4天詐騙上千萬元，有61人受害。

警方獲報追查，發現詐騙集團是由莊姓主嫌負責與上游聯繫，撰寫文案，洪姓男子則架設假的銀行網站，藍姓男子則密集發送簡訊，事後莊、藍獲得50萬元報酬，洪男獲20萬元，車手則另外分贓。

刑事局發現，詐欺集團是以加註提示效果的【】符號，突破簡訊封鎖，警方提醒民眾若收到有特殊符號，或文字段落排版怪異的簡訊，須再行求證，避免受騙上當。