據媒體援引義大利麥當勞執行長Dario Baroni的說法，麥當勞將在2025年前新招募1.2萬名員工，新開設200家門市。

Baroni說，在集團看來，義大利是全球最具潛力的市場之一。未來4年，麥當勞目標在義大利擁有總計800家門市餐廳，員工總數達4萬人；而目前僅630家門市，員工人數2.5萬人。

麥當勞的全球業務幾乎沒有受到疫情嚴重的影響，麥當勞透過外帶和送貨服務，協助緩解衝擊。

2020年在義大利的營收降至14億歐元，前一年則為16億歐元。

Baroni說，預計2021年的銷售水準將超越疫情前的2019年，主要是受惠於集團在義國推動的外帶、開車的「得來速」服務，以及送餐服務，這些服務占總銷售金額約6成以上。

事實上義大利為美食主義國家，民眾對本國餐廳極為自豪和有信心，美式速食連鎖、披薩連鎖或咖啡連鎖公司欲攻占該國市場，需較費心思。