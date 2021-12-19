大資金潮、超低利率以及通膨三大助力推動下，2021年台灣房市持續轉強，台北市不動產仲介經紀業公會理事長郭子立表示，現在大家最關注的是內政部所丟出來的「5傷拳」，如果照內政部的版本修法通過，基本上對預售市場是大利空，但對成屋市場而言卻是利多，投資置產型資金有可能再轉回到成屋市場。綜合來看，明年房市會是個「價量雙穩」的格局，當然，假使明年政府打炒房力道再加重，則另當別論。

今年年中雖然新冠肺炎疫情十分嚴峻，很多經濟、商業活動都停擺，加上政府相關部會也陸續祭出打炒房動作，但絲毫不影響民眾購屋的意願，郭子立說，要原因是市場上除了有大資金潮及超低利率的環境之外，疫後又碰上全球性的通貨膨脹效應，導致國內房市與股市一樣都是逆勢大幅增長，特別是南台灣因為台積電效應發酵，呈現過去罕見價量補漲的情形。

儘管今年台北市房屋交易量小小衰減，但還是保持整年度3萬棟以上的規模，遠比台南市的年交易量還要大，郭子立指出，在公會會員公司家數上更是持續增長，入會數遠大於退會數，年底總家數達到839家，創下近年來的新高紀錄，不少會員公司業績或是個人業績都有創歷史紀錄的表現。

台北市不動產仲介經紀業公會公關主委張欣民則表示，明年有地方縣市首長選舉，政府在居住正義議題上會更關注，中央或是地方政府一定會投入更多心力及資源在調控房市上面，因此業者或是市場一定要小心謹慎因應，盡量不要再去觸發政府抑制市場炒作的敏感神經！至於這波一些因為中長期區域建設利多房價暴漲的區域，切記不要再去追高，免得成為房市最後一隻老鼠。