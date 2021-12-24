資金熱潮帶動房地產，高單價豪宅市場亦受惠，依據實價資料統計單價超過200萬元之豪宅交易，今年1~11月高達38筆，是近六年最高紀錄，而今年200萬元豪宅俱樂部的平均成交價每坪229.0萬元，比去年高出5.2萬，也是2016年豪宅市場緊縮後的新高。大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，除了資金回流因素外，房市熱度由預售市場領頭拉升，買方對高價的接受度提高，因此高價豪宅的價量皆受帶動。

豪宅市場在政府打房、2016年房地合一上路後，交易大幅緊縮、房價盤整，200萬元俱樂部市場在2016年受挫，全年單價超過200萬元的豪宅交易僅12筆，平均成交單價每坪220.8萬元，之後一路價量走揚，到2020年市場受到新冠疫情衝擊，價量皆修正，今年統計1~11月交易已有38筆，與2016年相比成長超過二倍，平均成交價229.0萬元也創下新高。觀察200萬元俱樂部成員，多數為屋齡10年內的豪宅，唯一超過10年者為「仁愛帝寶」，高單價榜首時間最長為「One Park Taipei元利信義聯勤」，今年又見299.0萬元高單價。

郎美囡分析，為讓房市降溫，央行祭出選擇性信用管制未曾放過豪宅一馬，但貨幣政策寬鬆為市場注入豐沛動能，手握大筆資金的買方需要合適標的投放資金，對貸款的需求不高，故高單價、高總價豪宅價量均揚，至於房價表現雖有上揚趨勢，但變動不大，主因在於實際成交市場中，排除約定專用庭院等特殊情況，尚未出現挑戰單價300萬元大關的豪宅交易，因此高價豪宅的成交均價無法大幅躍進。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，據過往經驗，在資金寬鬆下，房地產價格走高，以目前市場供需來說，豪宅仍有買盤，特別是全球陷入通膨危機，在避險思維下，黃金地段的指標物件，不失為資金轉進的安全選項，也可預期真豪宅的價格具有想像空間。