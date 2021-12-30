網通廠中磊(5388) 挾網路升級潮，目前接單已看到明年第四季，2022年營運成長可期，且若缺料狀況緩解幅度大，則營運成長幅度將可進一步提升，中磊今封關日股價開高走高，一度大漲逾7%、股價最高達75.5元。

今年因為全球疫情加速網路佈建速度，隨著全球數位化腳步加快，惟網通業普遍受到缺料衝擊，營運成長幅度受到限制。中磊看好因疫情加速全球數位轉型，5G通訊、遠端監控、雲端運算等新興應用蓬勃發展，帶動電信寬頻設備升級潮，新世代光纖接取設備、WiFi 6/6E無線產品、DOCSIS 3.x Cable產品、商用網通設備及智慧物聯網應用市場需求強勁，目前訂單能見度已經到明年第四季。

在市場佈局上，中磊除北美及歐洲等主力市場外，東南亞、印度、拉美及東歐等新興市場營運持續增溫，電信市占率穩健提升，訂單能見度樂觀，市場營運成長可期。

美國拉斯維加斯CES 2022消費電子展將在下周登場，中磊將前往參展，計畫展出全方位智慧家庭及超寬頻電信聯網解決方案。目前全球智慧家庭商機快速成長，根據研究機構Omdia預估，全球智慧家庭市場價值將從2020年的608億美元增至2025年1780億美元，2021~2025年複合成長率(CAGR)將達24.1%。