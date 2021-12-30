電動車產業商機龐大吸引車廠紛紛搶進，但需求急速暴增導致作為心臟的動力電池產量供不應求，成為兵家必爭之地。由於進入技術門檻相當高，據高盛研究，全球前十大電動車電池供應商市占率至2023年估達81％，可能形成大者恆大趨勢，個股龍頭成長潛力可觀。

對此，中信投信推出首檔聚焦電池及儲能科技的指數股票型基金「中信電池及儲能科技ETF」(00902)，追蹤ICE FactSet電池與儲能科技指數，精篩企業營收來源超過25％來自電池業務的電池核心供應鏈龍頭，從上游的電池原料鋰到中游業者，皆為全球電池供應鏈要角。

中信電池及儲能ETF經理人詹佳峰表示，電動車銷量預期在2020～2030年間將推動鋰消費成長多達7倍，有利鋰電池供應鏈營收進補、毛利率吃甜。不過，即使相關供應鏈積極擴產，仍不一定能滿足龐大需求。

全球最大電動車廠特斯拉執行長馬斯克曾表示，電池原料供給趕不上需求，是對電動車擴產的最大隱憂。詹佳峰指出，就電動車供應鏈而言，相較下游需求端的電動車廠，中上游電池製造廠享有較高毛利率。

因此，在ICE FactSet電池與儲能科技指數涵蓋的成分股中，詹佳峰表示，電池中上游近1年漲幅多較多數下游電動車整車廠更出色，包括全球電池製造商及鋰礦商龍頭，股價漲幅均於多數下游電動車廠。

中信投信認為，隨著電動車及儲能設備加速擴張，未來電池的需求將擴增至百萬倍，投資人可透過中信電池及儲能科技ETF直接參與具代表性的受惠族群，趁早布局並輕鬆掌握電池產業的核心報酬。