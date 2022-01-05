過去十年潔淨能源成本已逐漸降至與石化燃料匹敵，為達成2050年淨零碳排目標，世界各國紛紛響應，祭出實質政策並執行，長期趨勢確立下，建議投資人參與淨零碳排行情，透過ETF布局的定期定額投資，時間和錢分批配置，有利投資更穩健，且小資金即可參與120兆美元的新能源大趨勢。

投信業者表示，2021年全球陷入能源危機，大陸面臨煤價上漲、煤炭供應鏈吃緊等問題，除要維護短期內的經濟穩定，同時也必須讓能源轉型的長期目標不至於偏離軌道，因此施行能耗雙控政策，多個省份出現大規模限電的狀況，有些城市一天之內無預警停電多次，甚至一次停電超過12小時。同一時間其他國家也相繼面臨天然氣、石油價格、電價等能源價格上漲等問題，能源危機也逐漸蔓延至其他產業，進一步對經濟成長造成沉重的壓力，凸顯替代能源的重要性，能源轉型已成全球共識。

根據國際可再生能源機構IRENA估計，世界各國預計於2050年達成淨零碳排的目標，能源轉型所需投資的規模將高達120兆美元，各國政府對傳統化石燃料的政策補貼，每年高達4200億美元。如政策補貼轉向潔淨能源發展，將會帶動經濟的轉移，且替代能源在全球已經創造1150萬個工作機會，國際勞工協會估計在2030年前，會再創造2400萬個工作機會，更證明能源轉型的勢在必行。

富蘭克林華美投信指出，掌握綠色商機與能源轉型趨勢，佈局全球潔淨能源ETF，以追蹤標普全球潔淨能源精選指數，成分股經過篩選出市面上市值最大、流動性高，並透過碳足跡標準和企業活動的過濾，最後選出的30檔成分股，更能一次掌握太陽能、多元再生能源、風力、氫能源等全方位機會。