台積電南京廠總經理羅鎮球日前表示，台積電在2022年會如期推出3奈米製程，而且2奈米的製程也在順利研發；此外，2022年第三季會推出全新的針對汽車電子的N5A製程平台，將完全符合車規級標準。

綜合陸港媒體報導，羅鎮球22日在中國集成電路設計業2021年會上指出，即使在新冠疫情期間，半導體技術發展依然是沒有減緩，仍按原來步調持續前進。

他表示，雖然有很多人說摩爾定律（Moore's Law）在減速或者是在逐漸消失，但台積電正在用製程證明摩爾定律仍持續往前推進，7奈米在2018年推出，5奈米在2020年推出的，在2022年會如期推出3奈米的製程，而且2奈米的製程也在順利研發。

羅鎮球並稱，汽車電子是全世界最講究安全性、可靠性的一種製程技術，它會用在輔助駕駛、智慧座艙或未來的自動駕駛上，安全性和可靠性非常重要，它在這方面的要求遠高於性能和功耗。