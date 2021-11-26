台東縣池上鄉青農魏瑞廷以新人之姿投入鄉長選舉。（魏瑞廷提供／蔡旻妤台東傳真）

2022地方選舉各方角力，台東縣池上鄉長大位4搶1，稻米之鄉成為一級戰區。其中擬參選人魏瑞廷說「池上囡囝大漢了！未來交給池上囡囝自己來決定」，將以創新作為改變池上，讓純樸鄉鎮看見新氣象。

無黨無派、39歲的魏瑞廷以新人之姿投入選舉，或許能成為突破傳統選區的利器；他強調他沒有任何政治包袱，僅抱持「身為池上在地的孩子，當有能力時該是要為地方做一些事」。

魏瑞廷長期關懷並主動參與孩童、弱勢團體事務，因此深獲地方上的喜愛與支持，實力受外界看好，他期望讓池上成為幸福快樂鄉鎮，為池上孩子創造未來。

魏瑞廷指出，近十年來鮮少青年參與鄉政事務，參與者多以老面孔為主，對於許多創新事物的媒合有限，期盼透過自身影響力，號召青年多多參與地方事務，並促進地方發展。他說，必須改變根深蒂固的地方派系，讓池上能有新的氣象與作為，「唯有改變才能讓地方再創榮耀」。

魏瑞廷說，母親曾說過只要有能力，一定要為地方做一點什麼。他說，現在有能力了，該是要為地方付出一點心力，期盼能讓池上更美好，如同他突破重圍替台東農業拿下睽違34年的全國十大傑出青年。他喊出「池上囡囝大漢了！未來交給池上囡囝自己來決定」，希望為池上鄉再創榮耀光景。

據了解，池上鄉長張堯成2任屆滿，目前擬參選人有屬現任鄉長派系的池上鄉公所祕書潘正寅、代表會主席江鑫貴，另有無黨籍的魏瑞廷，和尚未表態的民進黨前立委賴坤成的助理林建宏。