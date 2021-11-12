為了在海軍艦艇數量上不會落後於中國太多，美國海軍計劃大量建造星座級（Constellation-class）巡防艦，以趕上中國造艦速度。但專家分析稱，過快地啟動星座級巡防艦計劃的效果可能適得其反，只是為了造艦速度就讓試產艦艇進入量產，最後會生出一大堆問題，這種情況美國海軍以前也發生過。

《新浪網》引述美媒《富比士》網站報導說，為了跟上中國海軍艦艇增加的速度，美國海軍可能沒有更好的選擇，若要快速擴增一線戰艦的數量，最好的選擇可能是快速建造大批星座級巡防艦。

報導指出，美國拜登政府計畫在未來10年左右的時間裡建造20艘星座級巡防艦。目前海軍已經向位於威斯康辛州的馬里內特造船廠支付了建造星座級巡防艦的費用，該艦的單價為10億美元(合台幣277億)，排水量7300噸。而如果回到川普政府的採購50艘的計畫，可能有助於美國海軍跟上中國海軍成長的速度。但這也有一個問題：建造那麼多新巡防艦，速度又那麼快，可能不是單一造船廠能承擔的任務。

報導表示，美國海軍已經考慮將星座級的生產合約授予第2和第3家造船廠，以加快生產速度。除了阿拉巴馬州的奧斯塔爾造船廠、緬因州的巴斯鋼鐵廠和密西西比州的亨廷頓．英格爾造船廠之外，還有幾家美國造船廠在競爭巡防艦的生產合約。理論上，這些公司都可以建造星座級。

不過海軍官員傑瑞．亨德里克斯表示，過早的在多個造船廠同時生產星座級存在很多風險。他解釋說，在造船項目的早期，「不要走得太快」，這非常重要。因為新型艦艇的第一艘通常都會有嚴重的問題，需要很多時間和金錢來解決。最好還是先讓一家造船廠來解決這些問題後，再把圖紙送到其他造船廠，同時進行大規模生產。

報導說，歷史經驗也顯示了製造新戰艦所面臨的風險。美國海軍在20世紀80年代末迅速採在2家造船廠同時建造新的柏克級驅逐艦。巴斯鋼鐵廠先建造首艦柏克號，隨後英格爾造船廠又建造了第2艘巴里號。結果柏克號出現很多問題，造船廠用很多人員與經費不斷趕工才解決這些問題，建造柏克號的成本也從7億美元增加到12億美元，國會議員約翰．丁格爾曾稱該艦為「採購噩夢」。

果然不出所料，巴里號也變成一場採購噩夢。造船廠也遇上相同的問題，但因為柏克號解決問題時急於趕上進度，延誤了將相關資料提供給海軍，讓柏克號出現的問題在巴里號身上再花一次經費與人力來解決。

為了再犯相同錯誤，亨德里克斯認為，應該先在馬里內特造船廠建造3艘星座級，確保該艦的設計沒有問題後，再投入更多的力量在其他造船廠加速生產。換言之，只要多一點點的耐心，就可以使美國海軍在日後實現迅速擴張，從而在未來十年內縮小與中國艦艇之間的數量差距。