四大公投案12月18日將投票，各黨頻辦公投宣講活動，立委郭國文號召投入民進黨台南市議員初選的在地青年黃肇輝、蔡麗青與陳柏廷組成「三口組」，將到路口、店口、和廟口等街頭開講，向民眾說明公投的內容。

郭國文表示，黃肇輝、蔡麗青與陳柏廷分別是永康區、安南區、大北門區在地青年，土生土長瞭解地方，能夠貼近在地，更是黨內新生代，瞭解目前執政的方向，因此是投入公投宣講最適合的人選。

擔任郭國文服務處執行長也投入永康區議員初選的黃肇輝表示，將會與蔡麗青、陳柏廷同步在永康、安南與大北門地區進行路口、店口、以及廟口等地方為主的宣傳說明，讓民眾知道自己有決定國家政策的權利，更重要是要讓大家知道，公投案通過或不通過可能造成的影響。

剛辭去民進黨台南市黨部執行長參選安南區市議員的蔡麗青表示，民進黨過去是從走街頭，廟口開講起家，新世代的政治工作者也應承擔責任，走上街頭，全面開講，嬴得人民的信任。

投入大北門區市議員初選的郭國文佳里服務處特助陳柏廷表示，12月18號公投不只是為自己而投，而是為台灣的未來而投、為下一代而投。街頭宣講的目的，就是直球對決、面對面與鄉親說清楚講明白。

郭國文表示，自己團隊與「三口組」除了分頭進行宣講，本周六下午2點在善化文康育樂中心舉辦公投說明會，也邀請到副總統賴清德、行政院院長蘇貞昌、台南市長黃偉哲、以及陳柏惟來說明為何要投下4個不同意，並鼓勵民眾12月18日出門投票，做出正確的選擇。