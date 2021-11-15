民進黨公投說明會高雄場15日晚間將分兩地宣講，民進黨府、院、黨傾力動員，高雄巿長陳其邁也將出席，上午他在議會被問到當立委時對於公投綁大選的立場，跟現在還是一樣嗎？他說，民主實踐的過程裡面，法令制度有時候會修正。

國民黨議員童燕珍上午在議場播映陳其邁當立委時支持公投綁大選，與現在持反對的立場「昨是今非」。

陳其邁會後接受聯訪時表示，童燕珍所播的影片，當時他是內政委員會召委，主要在討論公投門檻的問題。民國95年，國民黨團當時提案反對公投綁大選，因歷次幾次「鳥籠公投」，國民黨在立法院修法，占人數多數，所以修了一個高達50％的門檻，後來修法在立法院討論門檻問題，門檻因此降到1／4。

陳其邁說，2018年國民黨提了10個公投案，造成一面開票、一面投票亂象，所以立法院後來才又修法。因此民主的實踐，公投法從一開始的「鳥籠公投」，逐步修正，這是一個民主實踐的過程，法令制度有時候會修正。

他說，像國民黨當時反對公投綁大選，現在又要公投綁大選。公投法假如在實踐的過程裡面發生問題當然要作一些調整，立法院立一個法本來就會隨著時間不同、情境不同，狀況會有不同的修正，國會就是這樣運作，立法也是這樣在運作。

陳其邁強調，討論事情不應該去脈絡化，就只切了一段。國民黨提了10個公投案，造成2018年的公投亂象，這是事實，因為這個問題，立法院後來才又修法將公投跟大選分開。