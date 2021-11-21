國民黨推同舟計畫，無黨籍立委傅崐萁回黨引發議論，國民黨副主席連勝文強調，同舟計畫的概念與方向是對的，認為傅崐萁這麼多年為了國民黨做了那麼多事情，「我個人是樂觀其成」。

連勝文今出席「世界客屬總會第11屆會員代表大會」受訪時指出，同舟計畫是大的概念是對的，方向是對的，過去很多失聯黨員 現在把失去聯繫的黨員找回來，拜託他們回來一起團結共同奮鬥，這個理念是對的。

他坦言，他與傅崐萁很熟，傅這麼多年為了國民黨做了那麼多事情，對傅崐萁重返國民黨，他是樂觀其成，不過，建立同舟計畫這樣一個大原則後，還是需要就個案觀察，因為每個地方個案情形不一樣，各種狀況都不同，有通則後，應就個別狀況來審查。

對於公投議題，連勝文痛批，民進黨雙標，這不是第一天的事情，反正為了自己的利益，今天可以說東，明天可以說西，黑白不分雙重標準，過去的話和現在的話不一樣，已經不是第一次了，從使用瘦肉精到各種議題，這些大家都習慣了。

針對民進黨公投說明會昨高雄場，「民間反瘦肉精毒豬聯盟」發言人李建誠遭行政院長蘇貞昌嗆是國民黨派來的，但昔日倆人卻一起反美牛。連勝文認為，只要有人向民進黨挑戰利益、權利，就算是自己人也可以翻臉不認人。

他說，現在民進黨反對四大公投，重點不是為了台灣利益、國家未來發展，是為了自己的權益，如果四大公投為了台灣未來好，全部都通過的話，可能對民進黨不好，所以民進黨都反對，這就是民進黨最大問題。