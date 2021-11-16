蔡英文總統今上「蔡英文＆DPP」Podcast頻道「耳朵出遊不出油」暢談美豬進口的相關議題，呼籲支持者12月18日四大公投案，要投下「四個不同意」。更自爆她跟小狗都「愛吃三色豆」，讓網友驚呼「五個不同意」。

提到開放美豬，她指出，有一天，當大家都準備好的時候，台灣也有機會談台美自由貿易協定，「他們的重點在這裡，不是要強迫你一定要吃美豬，只是希望它的產品可以在台灣的市場上形成一種選項，讓消費者選擇。」

上集節目中，蔡總統坦言「核四不會是選項」，也向支持者解釋「三接遷移」要投下不同意票的理由。這次節目，蔡總統特別說明美豬進口對台灣加入國際貿易組織的重要性。

蔡總統也提及，現有的11個CPTPP成員國皆已開放美豬進口。國際也會依此檢視台灣是否有開放市場的決心。蔡總統重申美豬進口會符合國際標準，政府也會做好檢驗、標示的工作。

總統節目中指出，台美關係的互動非常密集、關係變得緊密，是台灣所有政黨、人民都樂見的事情，駐美代表蕭美琴，也表現非常好。

蔡總統指出，很多台灣的駐外的代表跟在地的美國的外交官，現在都可以直接的往來，甚至是可以進入到美國駐外使館，換句話說，是從人民之間的交往到外交人員之間的互動；都可以看到這關係變得更緊密、這都是台灣人民及政黨都樂見的事情。

她說，馬英九總統執政期間，也開放了含有萊克多巴胺的美牛，況且9年來，美國牛肉進口成長好幾倍，最主要的就是，在開放美牛的過程中，也做了必要的檢驗，保障消費者的安全。9年內，消費的量增加的應該有從1萬8千頓到現在的6萬多噸，是一個非常大的成長。

她說，美豬進一步開放，也是秉持著同樣遵循國際標準，認真的檢驗保護社會大眾，再開放進來美國豬肉，可以符合國際貿易商的要求，也能保障我們消費者的安全。

她指出，更重要的就是，這是現有的成員國都開放美豬，換句話說，都接受這個國際標準，如果不接受這個國際標準，如何來說服大家，台灣有以高標準來開放市場的決心，所以從這個層次來講，確實是相關。

她說，過去的這一段時間，台灣有兩個重大進展；因為宣布進一步開放美國豬肉進口，所以已經停滯被擱置很久的（美國台灣貿易暨投資架構協定）TIFA重啟對話，所以透過這個平臺，跟美國之間有很多貿易的問題，都可以討論，也希望逐漸的縮小跟美國在貿易上的差距。

她說，讓這個是產品進入市場的時候，政府必須要做幾件事，當然在進口的過程中，按照國際標準做最嚴謹的把關、檢驗。

她也提到上次帶CNN記者去萬華知名小吃「兩喜號」吃炒米粉，指出在台灣長大的人都喜歡吃這一道；那不吃牛排的人，改吃豬排也可以，她說，「如果有機會能夠再帶外賓去夜市，這次要帶他們吃一下，台式的鐵板、牛排或豬排」。

她說，現在的這四個公投案如果都通過的話，對國家未來的發展是有相當的影響。所以也希望在這次公投，能夠為國家的未來多做一份思考。這四項都投不同意票。

被問到三色豆時指出，仔細了解就是切碎的青豆，玉米跟紅蘿蔔，其實她留學時，幾乎是每天都吃，尤其冷凍放冰箱，一拿出來就可以馬上食用，對她來講，本來就是一個經常食用，而且是可以接受的一個蔬菜；她看到夜市裡的牛排豬排上面有三色豆，「我覺得蠻好吃的，也鼓勵大家常常吃，營養要均衡，要多吃三色豆，三色豆很好吃，不僅我喜歡吃，我的小狗也喜歡吃，貓我不敢確定，但小狗喜歡吃」。