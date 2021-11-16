公投說明會國民黨原先排出黃金陣容，國民黨主席朱立倫還要親自上陣，後來卻傳出覺得名單不對等，把朱立倫等人都換下來，改派黨內青年上陣；又傳出民進黨要派內政部長徐國勇，於是國民黨副祕書長羅智強請纓上陣再惹議。國民黨祕書長黃健庭今受訪時反問，「民進黨調整人選大家都沒意見，這很奇怪。」

國民黨傳出認為公投說明會有「上駟對下駟」問題，把朱立倫、國民黨立委費鴻泰、議員謝龍介、國民黨副主席連勝文、議員羅智強都換下；民進黨後要派徐國勇上陣說明公投綁大選反方立場，羅智強再請纓上場，有媒體報導，國民黨內不滿羅智強藉此營造自身聲量。

對此，黃健庭今天出席國民黨立院黨團大會前表示，羅智強請纓上陣，他覺得很好，他只有提醒他跟提案的前主席江啟臣打聲招呼。不知是黨內還是黨外的人見縫插針，故意製造黨內不愉快，「我在這裡正式表達，國民黨就是需要更多像羅智強這種主動的鬥士、戰士，我非常支持他這樣做。」

黃健庭也反問，民進黨也在調整人選，不是只有國民黨單方的問題，但是國民黨調整人選就要被大家大做文章、民進黨調整人選，好像沒有人有意見，這本來就很奇怪，針對戰場選擇最適當的人選，這沒什麼問題，非常合理。

至於臉書粉專「聲量看政治」公布近7日公投的GoogleTrend資料，顯示「四個不同意」的聲量高於「四個同意」。黃健庭認為，民進黨傾全黨之力、動用政府機器，這是非常不對等的仗，國民黨資源很少，除了原先規劃的1218場街頭宣講，地方黨部還自動加碼。

黃健庭強調，國民黨有注意到民進黨大型動員確實有聲量效果，後續也會製造幾個大場，今天就是來跟黨團協調。他也提到，原本要辦1218場宣講，很多縣市黨部都有意願繼續加碼。