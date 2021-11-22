台南市長黃偉哲近日身陷A143政治風暴，國民黨議員盧崑福22日自由發言時，肯定黃偉哲是歷屆台南市長中最好的，建議他勇於面對，直接發誓證明與抓耙仔事件無關。黃偉哲答詢指出，「發誓如果有用，很多問題就不會發生」，但他願意誠懇向鄉親報告，他絕對跟A143無關。

盧崑福指出，外界盛傳黃偉哲住院到底是因心病、心臟病，還是抓耙仔事件？他相信黃市長吃素是虔誠有信仰的人，請黃發誓讓民眾確認市長跟A143事件無關，光是提告在網路上散播謠言的網友是沒有用的。

盧崑福認為，3年多來，黃偉哲在全國評比都是名列前茅，雖然不是一個很好的市長，但是跟過去的歷屆市長相比，黃偉哲卻是最好的市長；讓市民當黃市長的靠山，避免A143事件成為未爆彈，否則如果A143落在某些人的手中，對方一施壓施政就轉彎，希望市長要用智慧去處理，不要因此被綁架，否則將是台南市民的不幸。

黃偉哲答詢強調，他既沒有心病，也沒有心臟病，願意在此宣示而不是發誓，因為發誓是沒用的，「發誓如果有用，很多問題就不會發生」，他願意誠懇地向台南鄉親報告，「我並非A143」，促轉會的資料很多是錯誤的。至於針對事件本身，過去國民黨在校園或外面所做的社會控制，也應該要面對。