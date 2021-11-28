四大公投案將於12月18日投票，民進黨從總統、副總統、行政院長傾全力推四個不同意；國民黨則推「青年民主戰隊」、「螞蟻雄兵」兩項青年宣講計畫。根據《美麗島電子報》最新民調結果顯示，4大公投案正反比例已拉近至誤差範圍，有可能會翻盤。前民進黨立委郭正亮表示，民進黨不斷去訴求危機感，群眾一定會比較勇於表態，這就會表現在民調上。資深媒體人黃暐瀚則認為，如果今天不拚4個公投的內容，光是跟大家講藍綠對決，民進黨的民調可能是高的，

郭正亮28日在政論節目《新聞大白話》中表示，我們的總體經濟確實不錯，因為出口暢旺，但這是沒有去談分配的問題，因台灣人大部分是在服務業，而且是在國內市場；而物價攀升，很多人的生意就不好做，這都是事實。可是比較弔詭的是，民進黨的民調好像沒有受到衝擊，政黨政治的基本原理，有時不是在於做得好不好，而是你的對手像不像樣。

郭正亮舉公投為例說，4大公投議題本來對民進黨是不利的，10月27日民進黨中央通過動員令，立委、縣市長要去辦場，黨中央也編了5800萬元的預算。但是他卻完全感受不到國民黨的存在，這是一個極大的落差。一個月下來，一方是有組織過的，然後不斷去訴求危機感，群眾一定會比較勇於表態，這就會表現在民調上，也會表現在臉書的附和上，當然也是為了明年練兵；他覺得更致命的就是，為提高投票率。

黃暐瀚則表示，核四的議題，為什麼朱立倫會被外界質疑、新北市長侯友宜也不可能支持；他認為敗象已露，在這個棋局上，對國民黨來講，你要抓緊自己的點，不要忘記國民黨提的是哪兩項公投，根本就不是4項。民進黨現在就很簡單，就是不管我們覺得民進黨很扯，但是比扯鈴還扯的就是，即使施政並沒有很好，可是支持度卻沒有很低，還有大概4到5成的支持度。

黃暐瀚認為，如果今天不拚4個公投的內容，光是跟大家講藍綠對決，民進黨的民調可能是高的，搞到後來3個公投都不同意的可能性，也會越來越高。