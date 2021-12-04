12月18日公投在即，隨著民進黨大肆宣傳後，四大公投民調略為出現變化，但民眾黨立委蔡壁如認為，現階段反萊豬是關於健康問題，大家比較有共識，同意明顯大於高於不同意，三接遷址跟核四重啟，在執政黨積極宣傳下呈現五五波，公投綁大選則是各自表述，為強化公投論述，下周將會結合藻礁聯盟舉辦遊行，隔天秋鬥民團跟在野黨策畫大型活動，投票前一晚則規劃要舉辦公投之夜活動催票。

蔡壁如指出，執政黨有龐大的行政優勢，砸大錢辦活動，都說一些似是而非的內容，像是副總統賴清德稱萊克多巴胺非偽禁藥，農委會主委陳吉仲日前稱萊劑是保健食品，都用混淆的方式，搭配四個不同的口號，公投很可能會被翻盤。

面對執政黨力拚四大公投翻盤，蔡壁如說，投票前會持續站路口開講，並展台全國宣講，同時，11、12日將舉辦大型遊行活動，盡全力不斷宣傳，期盼人民用選票展現民意。此外，民眾黨規畫在公投前一天舉行大型宣傳活動，讓人民有感。

時代力量黨主席陳椒華引述自家民調分析，目前多數民眾看法與時力的「三好一壞」一致，各黨部從11月起陸續進行百場次公投宣傳，就是希望宣傳公投充分揭露資訊，讓人民做出選擇的參考依據。

陳椒華說，公投前最後一個周六，中央黨部將串連地方黨部同步舉辦大型活動，希望能讓人民更瞭解公投內容，而不是從只聽從政黨口號。