民進黨台中二選區立委補選候選人林靜儀，推出第二波競選小物，盼透過小物幫忙宣傳、催票。（林欣儀攝）

民進黨台中二選區立委補選候選人林靜儀，10日發表第二波競選小物，包括T恤、鑰匙圈、擋泥板，邀請支持者當林靜儀的分身、透過小物達到宣傳效果。林靜儀則說，她從未想過自己會成為機車擋泥板上的主角，感覺很新奇又有趣。

競選總部人員拿著印有林靜儀相片的擋泥板，現場示範如何安裝在機車車牌上，展現對林的支持，林靜儀則笑說，選戰進入倒數30天，盼透過競選小物的宣傳，增加自己在選區內的知名度；她以前從未想過自己有天會成為機車擋泥板的主角，盼鄉親能透過這樣的方式協助宣傳。

這波競選小物除了擋泥板，還有鑰匙圈、印有「一起新中二挺靜儀」的T恤，市議員張家銨還特別穿上T恤、坐上裝著擋泥板的機車上街，她說，只要拿出競選小物，就是幫林靜儀催票，要當林最強的後盾與分身。

林靜儀日前公布第一波競選小物，包括口罩、篩檢文宣等，這次則推出鑰匙圈、擋泥板等，她說，日前號次抽籤後在選區內車隊掃街拜票，近來除積極公投宣講「四個不同意」，同時呼籲選民「四號林靜儀」。