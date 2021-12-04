台灣民意基金會董事長游盈隆稱民進黨政府能在短期內扭轉公投，部分原因為「全黨沆瀣一氣行動」，遭駐德代表謝志偉批判。游盈隆今表示，民進黨各派系山頭勢力這次傾巢而出辦公投說明會，除了有「民進黨正面臨執政危機」、「覆巢之下無完卵」的覺悟，難道不是各自有所圖謀，需賣力演出，給蔡英文總統兼黨主席看，爭搶關愛眼神？

游盈隆說，「民進黨政府能在短期內將原本公投4：0扭轉成3：1，最重要原因除了空前高強度、高密度及全面性動員宣講之外，就是訴求政黨對決、論述聳動、全黨沆瀣一氣行動、和國民黨無力反擊等四個因素所致。」這項分析是來自11月的民調報告「四大公投、政黨競爭與台灣民主」。

游盈隆表示，「據報導，駐德代表謝志偉兄臉書發文，對我使用『全黨沆瀣一氣行動』有意見，但語氣基本上平和，我就略做回應。」

「謝大使眼尖，能察覺我選用『沆瀣一氣』的成語，果然是蔡英文執政團隊的佼佼者。他的政論文章或學術研究報告，都字斟句酌，遣詞用字都經過大腦。這次以『沆瀣一氣』形容民進黨公投宣講的集體行動，也是一樣。」

游盈隆說，謝大使認為應該用「將士用命」或「戮力同心」取代「沆瀣一氣」較為公允，那是站在民進黨政府立場的一偏之見，充滿本位主義色彩。「我用『沆瀣一氣』加以形容，相對之下，比較客觀且深入。」

他指出，「我曾想用『民進黨團結一致』這樣的字眼，但又覺得那只是表象，完全沒搔到癢處，所以最後還是選擇用『沆瀣一氣』，感覺比較貼切。」

游盈隆說，因為，蔡英文今天不只一手掌控政府權位資源，另一手掌控黨的提名權，權大勢大，號令黨內，誰敢不從？尤其黨內有志於2022或2024參選的人，此時不拚更待何時！

他說，從表象看，尤其是站在民進黨立場看，或謝大使眼中看，是「將士用命」或「戮力同心」，但實質上就是為了更重要的目的而「沆瀣一氣」。畢竟，民進黨從來都不是一言堂，對於四大公投這麼重大議題，黨內各方一定會有不同見解和看法，如今捐棄己見，放棄向所堅持的核心價值，一起和稀泥，扯爛污，還自覺是正義之士，所為何來？

他說，「我所有現象的描述和詮釋都奠基在客觀的科學數字，絕非根據黨的立場或最高當局的意志，這一點是現階段我和阿偉兄您最大的不同。」

至於說「民進黨成功地召喚大量傳統支持者回流，其影響是全面性的，尤其是老人與中低教育程度者最為顯著。」這是客觀的敘述，完全沒有對「老人與中低教育程度者」不敬，志偉兄要在這上面作文章，挑撥離間，大可不必。

他表示，最後，奉送孔子名言：「君子和而不同，小人同而不和」，願吾兄三復斯言。