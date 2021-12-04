民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴後，引發各界關注。同時，四大公投也將在12月18日登場，若高嘉瑜事件持續延燒，是否會對民進黨在公投案上的布局產生衝擊，也成為外界關注的焦點。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，這件事情對公投有點影響，若再繼續延燒，對民進黨不利，而國民黨則能藉此喘一口氣。

吳子嘉4日在自己經營的網路節目《董事長開講》中分析高嘉瑜事件的後續影響時，有網友提問，想請教吳子嘉，這次事件對公投成功率有沒有影響？吳子嘉認為，這個事情有點影響到公投，因本來民進黨要翻盤了，上次的民調就顯示，拐點出現了。

吳子嘉認為，現在距離公投剩兩個禮拜，如果再繼續燒下去，對民進黨就不利，因為大家會看民進黨搞網軍、搞政府的錢很髒。這時同台的名嘴李正皓說，「這樣朱立倫不就活過來了嗎？」吳子嘉則說，跟朱立倫沒關係，就是能讓國民黨喘一口氣。

此外，對於高嘉瑜的遭遇，民進黨發言人劉康彥表示，民進黨對於高嘉瑜同志遭受暴力一事，第一時間即已表達嚴厲譴責性別暴力，並且支持高委員採取法律行動，捍衛權益。

劉康彥指出，這段時間網路上有一些使用匿名和不適當言論來批評受害者的行為，民進黨再次表達強烈譴責之意。民進黨認為，不論是具名者或者匿名者，雖然享有言論自由，但在網路上的發言亦同樣必須負起相關法律責任，更沒有權力用不實或者侮辱性字眼傷害他人。