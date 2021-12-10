四大公投案將於18日舉行投票，不少政治人物都極力宣講中。國民黨副祕書長、台北市議員羅智強的支持者在今年8月募集「金剛一號」大型宣講戰車，在各地為公投宣傳，而羅昨更宣布「金剛二號」重裝上路，將強化北北基的公投宣傳。消息曝光後，引發不少網友關注，貼文曝光不到一天的時間已有1.2萬人按讚，有人更留言表示，「加油，熱血熱心」、「最強戰神智強大哥及所有正義戰將們大家辛苦了」。

羅智強昨在臉書透露，今年8月11號小強金剛1號上路，四個月來全台灣各縣市走透透、努力的宣傳四個公投，獲得了廣大的回響，有支持者日前透過王欣儀議員加碼贊助小強金剛2號，強化北北基的公投宣傳。

羅智強也說，希望在最後衝刺階段幫助四大公投，都衝出500萬張同意票，真的很感動大家有滿滿的熱情，一起守護這一次歷史性的公投。對此有不少網友都紛紛留言表示，「大家辛苦了」、「小強金剛1號2號加油」、「你的精神讓我們敬佩又心疼」、「高屏嘉南也要多宣傳喔」、「滿滿的感動」。