公投倒數48小時，國民兩黨卯足全力行動催票，花蓮縣長徐榛蔚請假3天，昨起與丈夫立委傅崐萁展開全縣車隊掃街，徐強調，國民黨訴求4項公投攸關民生、環境、經濟及民主等重要議題，呼籲站出來投下「4個都同意，台灣更美麗」。民進黨下午將由立委范雲帶隊車隊掃街，鎖定大花蓮區域，大力宣導「4個不同意」。

副總統賴清德前天到花蓮公投宣講，綠營士氣大振。（本報資料照片）

徐榛蔚、傅崐萁兩人身穿藍色夾克搭乘「4個同意」宣講公投車，戰車兩側懸掛「守護孩子挺公投」及「拒吃毒豬」、「公投大選」、「珍愛藻礁」、「重啟核四」個都同意的醒目看板，今天一早從富南協台廟集合出發，途經玉里鎮沿三鄉鎮重要街頭巷尾遊街，宣講這次公投的重要意義。

徐榛蔚說，4項公投攸關民生、環境、經濟及民主等重要議題，萊豬牽涉食安是民生問題；核電是經濟問題，穩定供電才能讓經濟大步向前；保護藻礁和環境永續息息相關，呼籲鄉親勇敢站出來，投下4個同意，讓台灣更美麗。

傅崐萁表示，中選會已經公告，這次公投案具投票權人數為1982萬人，同意票須超過495萬票，且多過不同意票，才能通過，希望能在全台衝出500萬張同意票，呼籲鄉親一定要出來投票。

民進黨陣營則由立委范雲將於下午展開市區掃街、定點宣講四大公投案，鎖定中山路、中正路口鬧區，隨後到市八市場，晚間則在中山路、林森路口定點宣講，范雲指出最後時刻將啟動各催票方案，全力衝高花蓮不同意票。

民進黨縣黨部主委陳景豊指出，前天副總統賴清德到花蓮宣講，報名民眾讓會場爆滿，氣氛熱烈，展現花蓮綠營高昂鬥志與團結精神。12月18日公投是一場特殊的選舉，選票上沒有候選人名字、選舉氣氛也與傳統選舉不同，但每張選票都將決定台灣發展的重要方向；呼籲鄉親更要為自己、為子孫、為台灣投下關鍵的4個不同意。