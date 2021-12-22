去年7月立法院審查監察院人事案時爆發衝突，民進黨立委范雲指控國民黨立委陳雪生用肚子頂撞她、涉性騷擾，但陳雪生不滿范雲罵她是「恐龍時代的噁男」，提起刑事自訴指控范雲誹謗，台北地方法院22日判決范雲無罪。可上訴。對此，范雲晚間回應，陳雪生至今沒向她道歉，不斷找人要說服她撤告，性騷擾加害人隨意提出「誹謗罪告訴」，是對被害人最大的二次傷害，也徒增司法成本。

范雲表示，道歉並不可恥，可恥的，不願意瞭解性騷擾的定義；或者是，了解了性騷擾的定義之後，還利用自己龐大的資源，加碼對受害者提出誹謗這一類的告訴，還進行行政訴願。這樣才是真正的可恥。

范雲說，原本的這個爭議其實只要陳雪生委員一句道歉就可以解決。非常遺憾的是，他在我抗議之後，不但沒有道歉，且還加碼言語二度羞辱我、甚至在法庭三度羞辱被害人，這是最不應該的。

范雲認為，非常了解性騷擾相關的法律制度立委，都不能為自己受到的屈辱、訴求正義的話，那我們如何鼓勵其他更弱勢、沒有資源、無法出聲的更多的受害者，因此決定走向法律訴訟及行政申訴。

范雲強調，不論是政治界、藝文界、體育界、或是所有的職場，如果我們繼續容忍性騷擾、這樣的性別暴力，其實就是對所有職場的弱勢者不公平。我們需要創造讓所有的人，不分性別，都能夠有友善工作的環境。