四大公投結束後，明年1月9日台北市中正萬華區立委林昶佐罷免案投票也將登場，而台獨團體昨在立院外召開記者會，表達支持林昶佐之意，綠委范雲也現身支持。對此，國民黨台北市議員徐巧芯直言，看到范雲站在林昶佐旁邊，她只想問林昶佐忘了「3+11」，當萬華人記憶力有這麼差？

徐巧芯昨（23日）在政論節目「新聞大白話」上表示，因為四大公投沒有過關，林靜儀目前的確在空戰上面占優勢，而民進黨挾四大公投勝選氣勢，除開始布局2022大選外，也將主戰場放在台中補選，配上罷免林昶佐案。為何民進黨會將目標放在台中，徐巧芯分析，不只是要打贏選戰而已，也想藉這場補選拉下台中市長盧秀燕。

徐巧芯直言，至於萬華為何是搭配，因為這次四大公投在萬華開出的票是同意票大於不同意票，她觀察林昶佐最近的行程，可發現都在固守基本盤，但自己最不滿意的是，當范雲站在林昶佐隔壁時，林怎不跟范提「3+11」？對林昶佐最傷的一件事情就是，當萬華被抹黑的時候，林沒有站出來替萬華發聲，等到現在疫情減緩，就要將「3+11」當作船過水無痕？萬華人記憶力有這麼差？