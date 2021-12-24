被稱為東門市場「豬肉公主」的張采婕，曾因公開支持蔡政府開放萊豬進口，遭網友起底曾是立委林昶佐競選團隊成員，劉姓網友到張女粉專PO文質疑張「妳賣的一定是萊豬」，張女憤而提告，台北地檢署認為，張女並非政治人物，且她的肉攤有台灣豬品認證，認為劉男言論已影響其商譽，24日依加重誹謗、妨害信用等罪起訴劉男。另劉反控張揚言提告，涉嫌恐嚇他，檢方不起訴。

張采婕曾於2019年短暫加入林昶佐競選團隊，去年初離開，到東門市場跟家人一起賣豬肉，今年7月，張接受媒體採訪，公開支持萊豬進口，被網友發現張曾是林昶佐團隊成員。

劉男到張女臉書粉專PO文「豬肉妹被起底，原來是閃尿(指林昶佐)團隊的一員，妳賣的一定是萊豬」，張女提告。

劉男辯稱，當時蔡政府已確定開放萊豬，賣萊豬並不犯法，他不是說張違法，他有相當理由認為張女可能賣萊豬，屬於合理評論。

檢方認為，張女並非政治人物，沒有政治影響力，不需受公眾檢視和質疑，且張女肉攤有台灣豬認證，並沒有販售進口肉品，劉男的言論確實會影響張女商譽，因此不採信劉說法，依法起訴。