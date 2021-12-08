民進黨立委范雲 (吳家豪攝)

民進黨立委范雲今年捲入3＋11事件，近日又因林秉樞案成注目焦點，國民黨批評范是最差立委。范雲今日回應，自己才是網軍的受害者，國民黨也不要再利用女人血淚及傷痛獲取政治紅利，「我被國民黨立委陳雪生性騷擾時，國民黨有誰譴責過陳雪生？」

針對媒體報導4名立委與林秉樞的飯局，范雲表示，在當天聚餐前，並不認識林秉樞，請外界不要再以訛傳訛說是林秉樞邀請或作東。范再說了一次，當天是自己邀請學運老友鍾佳濱、郭國文，而民眾黨立委邱臣遠是鍾佳濱臨時邀請，林秉樞是郭國文吃飯到一半時臨時找來。

范雲指出，國民黨現在指責他因為認識林秉樞，所以沒有譴責性暴力，事實上，自己第一時間就聲援高嘉瑜，也譴責暴力，希望國民黨立委能一起推動《性私密影像條例》，讓受害者的血淚能真正停止。

范雲說，過去陳雪生在立院議場性騷擾她的時候，請問國民黨上上下下，誰有出言譴責過陳雪生？不管民進黨的人認不認識林秉樞，事件發生後，上從總統，下到議員，都在譴責性別暴力。

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