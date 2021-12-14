林秉樞對民進黨立委高嘉瑜施暴案件，傳出案外案，名嘴謝寒冰在節目上爆料，友人曾目睹蔡依林到林母告別式致意，媒體人黃揚明也補充真有其事，並傳出林秉樞曾發豪語「想追蔡依林也追得到」，對此，蔡依林經紀人回應了。

謝寒冰在節目《新聞大白話》爆料，表示友人曾看過蔡依林出席林秉樞母親告別式，讓主持人聽了很震驚，不斷確認「是那個唱歌的Jolin嗎？」謝寒冰則強調是友人目擊的，並透露蔡依林在現場一直很低調。

媒體人黃揚明臉書發文。（圖／翻攝自臉書）

而資深媒體人黃揚明看完爆料，稍早就於臉書發文：「蔡依林真的也去了林秉樞母親的告別式，真是嚇得我吃手手」，更補充有深綠人士透露，確實在那場告別式遇到蔡依林，甚至傳出林秉樞曾對友人放話：「如果我想追，蔡依林也追得到」，掀起一陣熱議。

無論是謝寒冰或黃揚明所說的蔡依林與林秉樞相識、互動等傳聞，《中時》求證蔡依林經紀人，他強調「無中生有，完全不認識。」