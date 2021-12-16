國民黨今天動員全國214個議員選區同步路口公投宣講，嘉義市黨籍議員張秀華、傅大偉、張敏琪、陳家平、鄭光宏及國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯、黃國家黨部主委國恕強等人下午5點至5點半，在4個人潮車潮多的地點宣講。

國民黨嘉義市黨籍議員到吳鳳北路及垂楊路口、新民路及民族路口、啟明路及民族路口、世賢路及文化路等4個路口宣講。

嘉義市議會國民黨團書記長張秀華表示，身為在野黨，我們責無旁貸，尤其是面對這樣失衡、執政黨高度介入的公民投票，我們要站在民眾的這一邊，尤其反萊豬進口更是關係到全民健康，必須捍衛。