民進黨府院黨高層取得決策共識，加速推進新竹縣市合併，民進黨立院黨團加緊作業，20日已將《地方制度法》修正草案送出，預計立院本周五院會可付委審查。國民黨青年團前團長田方倫痛批，公投「四個不同意」才剛過關，民進黨就「直接不演了」，總統蔡英文馬上召集人馬要升格合併，隨即更特別將高達2兆2620億6418萬9000元的中央政府總預算逕付二讀，其粗暴更勝當年萬年國會。

田方倫21日在臉書發文表示，上周六（18）「四個不同意」才過關，民進黨直接不演了，這周一（20）蔡英文馬上召集人馬說要搞升格合併，開創更多自己人的位子；這周二（21）立法院民進黨黨團將仍在審議中的總預算案從所有立法院各委員會抽出，由院會通過逕付二讀。

田方倫痛批，高達2兆2620億6418萬9000元的中央政府總預算，不用在委員會審了，民進黨直接讓它進院會二讀，讓具有人數優勢的民進黨「愛通過啥就通過啥」，這種心態儼然就是「不演了我就是老大」；2兆多元的鉅額預算，民進黨可以一毛不刪，同時沒有任何決議之下跳過初審程序，這種草率魯莽的行徑，「你以為你看到的是民主國家？錯！你看到的是自詡為民主進步的『民主金光黨』」。

田方倫指出，過去各委員會審查完成的預算，直接送進院會二讀與三讀，但為尊重少數黨，委員會沒有共識的預算會在二讀前，先舉行朝野協商，將未能解決的歧見，在二讀前逐項討論，讓朝野互有退讓；反觀現在立法院根本就是行政院的橡皮圖章，堪稱「立法局」，選民選出來的立委，現在完全喪失監督政府的功能，民進黨的黨意高於民意的監督。