民進黨府院黨高層取得決策共識，加速推進新竹縣市合併，民進黨立院黨團加緊作業，20日已將《地方制度法》修正草案送出，預計立院本周五院會可付委審查。此事引發爭議，藥師林士峰想起今年3月，表態爭取民進黨彰化縣長提名的魏明谷、邱建富曾表示，支持鄉鎮長自2026年起改為官派，讓他驚呼，難道民進黨「現在連地方選舉權也要開始閹割了嗎？」

《中國時報》今日（21）報導指出，四大公投結束後，總統蔡英文隔日立即召開府院黨會議，下達速推竹竹併的指令後，民進黨立院黨團總召柯建銘20日已將《地制法》修正草案送至立院程序委員會。

對此，林士峰20日在臉書發文表示，他想起今年3月時曾有新聞指出，魏明谷、邱建富在黨務座談會上稱，鄉鎮市長應改為官派，因制度改變要有落日條款，故支持2026年改為官派，蔡英文則指示由行政院研議。

林士峰表示，回頭看看這個3月的新聞，再放眼如今蔡政府大推直轄市的改制，屆時一旦改制成功，鄉鎮市長選舉基本上可能都將改為官派，讓他忍不住質疑，民進黨之前為了公投修《公民投票法》呼聲不斷，他們繼打算閹割人民直接公民投票權力之後，現在連地方選舉權也要開始閹割了嗎？