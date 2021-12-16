四大公投案本週六(18日)投票，重啟核四公投領銜人黃士修、國民黨副發言人楊植斗、議員侯漢廷、從事政治分析、商業公關的高毓安都宣布絕食，引發關注。國民黨立委江啟臣昨(15日)在臉書表示，有人會說，民調不是都顯示公投同意高於不同意，為什麼這4位青年還要絕食？必須跟大家說，「他們就是看見這次公投的隱憂，才犧牲自己，挺身而出」。此文曝光後，不到一天時間，已有超過6000人按讚，不少人都紛紛幫忙加油打氣，也要他們保重身體。

江啟臣在臉書指出，他們的訴求很簡單，不帶任何私心，就是希望12/18大家都能出來投票，投下屬於自己的那張票，由人民來決定國家的未來。公投跟選舉不一樣，不去投票，其實就等於是不同意票，但還有許多支持公投的人誤以為不投票也沒關係，因此他拜託大家，無論如何，一人再多拉一票，告訴你的家人、朋友、同學一定要出來投票。

而江啟臣也呼籲大家一起為四位青年鬥士加油打氣，有不少網友在該篇貼文底下留言表示，「辛苦了，大家小心保重身體」、「那些年輕人是我們國家未來的棟樑，請務必要注意身體啊」、「水份要夠」、「您們的努力和犧牲我們都有看見」。國民黨發言人李明璇也現身留言表示，「扛得住的！加油，拜託大家12/18出門投下『同意票』，國家的未來掌握在你我手中！」