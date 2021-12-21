四大公投結束後，緊接而來的是明年1月9日舉行的台北市中正萬華區立委林昶佐罷免案投票。根據一份最新民調顯示，願意出門參與罷免投票的民眾當中，同意罷免者占多數。

四大公投落幕，中正區4項公投案都是同意票大於不同意票，萬華區則有3項公投案是同意大於不同意，僅重啟核四是不同意領先2400多票，呈現藍大於綠局勢，讓推動罷昶案的鍾小平很有信心，還率工作人員到艋舺大道、萬大路口，高舉「1月9日罷免林昶佐」的看板積極宣傳。

鍾小平指出，林昶佐選區的藍軍大概45％、綠軍約40％，民眾黨則大概15％，可左右罷昶戰局，他強調，只要「藍白合」就能成功拉下林昶佐，罷昶的關鍵就在於民眾黨以及柯文哲的態度。

對於外界好奇藍軍有無前來爭取支持，柯文哲透露，到現在也沒人來找他，常常說大家有一大堆計畫，可是我們這些號稱當事人，從來沒聽過什麼消息。柯文哲也說，他一貫態度就是對這2年來這些罷免已經開始厭倦了，「整天都在搞選舉」。至於林昶佐的表現如何，柯欲言又止，最後僅說「我的戶籍在大安區，我不是他的選民」

根據《三立新聞》報導，同意與反對罷免雙方之間的差距不大，但若從投票意向來看，在一定會去投票的民眾當中，同意罷免有22％，反對的有20%；應該會去投票的部分，同意罷免的比例更高達80%，反對罷免的則有58%。