明年花蓮的地方選舉，民眾黨是否不缺席，柯文哲表示，可能從代表、鄉長到縣議員，一步一腳印務實地深耕。（羅亦晽攝）

民眾黨在花蓮縣秀林鄉代表會成立黨團，黨主席、台北市長柯文哲今親自到場頒發聘書予黨團召集人、秀林鄉代表邱惠英。（羅亦晽攝）

民眾黨插旗原鄉，花蓮縣秀林鄉代表會11位代表，5位加入民眾黨，並在今天成立黨團，黨主席、台北市長柯文哲親自到場頒發聘書表示，民眾黨成立後，首次在地方成立黨團，令人驚訝的是，全台第一個竟然在原鄉秀林鄉，直呼 「一切都是緣分」。

秀林鄉代表會11位代表中，5位無黨籍的代表，包含鄉代會副主席賴惠美、邱惠英、陳龍、王則元、金云湘等，陸續加入民眾黨，今在鄉代會成立黨團，由邱擔任黨團召集人。

邱惠英說，民眾黨內部觀念一致，對國家未來期許有方向，且想法符合現代年輕人的趨勢，有許多先進、新穎及自主性的想法，和過去看到的不一樣，由於原住民在各區域均屬弱勢團體，期許加入民眾黨後，能給予更多的支持。

由於秀林鄉代會是民眾黨內第一個的地方黨團，柯文哲難掩興奮情緒，直呼這是民眾黨插旗原鄉的一大突破。他說，先前秀林鄉前往台北市尋求管道行銷農產品，「人與人之間，常常有個叫緣分」，今天這一切，都是緣分。

「政黨還是要徵求許多人才參與」，柯文哲說，過去所謂的原鄉，一直是國民黨鐵票區，而民進黨執政這段期間，政策沒有到位，導致原住民沒有轉向，加上對藍營有些失望，因此才會詢求民眾黨的幫助。

柯接著說， 過去原鄉政策錯在只有弄觀光，應該要透過數位化協助原鄉，解決教育問題，台北市是全台最大的消費地，有很多產業鏈結，他認為可藉原鄉資源豐富台北多元文化，台北提升原鄉產業，這樣的政策會對彼此比較有效。

此外，有媒體詢問，明年縣市長選舉，民眾黨在花蓮的佈局為何，柯強調，政黨是人才的競爭，這段時間，努力在花東地區尋找認同民眾黨部理念的人出來選舉，不過很難一步登天，因此不一定會參選縣市長，可能從代表、鄉長到縣議員，一步一腳印務實地深耕。