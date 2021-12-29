不入民眾黨卻要選北市惹基層雜音 黃珊珊：政黨不在考慮之內

外傳民眾黨不滿台北市副市長黃珊珊雖被視為台北市長柯文哲接班人，卻一直是親民黨籍，未加入民眾黨，民眾黨北市黨部主委林國成則指出，黃可能以無黨籍參選。親民黨發言人張碩文今受訪時表示，2022親民黨當然會提名，若多數民眾支持，「親民黨會提名黃珊珊參選台北市長。」

張碩文強調，在野黨沒有不合作的理由，在野黨要是獨活，「土匪還是會一直為非作歹」，他也解釋，目前是希望親民黨跟民眾黨兩黨可以一起合作，共同推舉黃珊珊參選市長，還要經過黨內討論，讓柯文哲跟親民黨主席宋楚瑜有共識，才會正式對外方發表。

至於日前宋楚瑜在臉書上針對重陽敬老金的事情，批評柯文哲，「如果民主遊戲規則大家都遵守著走，台灣民主自然不死，但當有人走完民主的遊戲規則後，如台北市政府還硬要照自己的性子走，這才是台灣民主可能會死的重大危機。」

外界解讀宋柯之間是否不合？張碩文表示，宋柯都還是朋友，宋也擔任過台北市政府顧問，是基於朋友立場提出意見，「贏筊的不能還贏話，輸筊的不能翻桌不算（台語）。」

張碩文說，「我們是民主法治國家，要尊重議會的多數表決，議會畢竟代表民意，宋講這些話是在提醒柯文哲，民主不是沒按照你意思就是不民主，民主就是多數人聲音跟我們不一樣都要尊重。」