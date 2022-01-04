總統蔡英文將在2024屆滿任期，台北市長柯文哲今年底卸任市長後，是否問鼎2024總統大位備受關注。對此，資深媒體人陳揮文今在網路節目表示，倘若柯文哲2024真當選總統，他就會立刻離開台灣，還要加發送1萬份雞排給柯文哲發。

陳揮文今(4日)中午在網路政論節目Yahoo TV《鄉民大會》提到，各界都在推測2024年總統大選的可能人選，除了藍、綠兩黨之外，身為民眾黨主席的柯文哲，也被視為是熱門人選。對此陳揮文說，「如果柯文哲當選總統，我立刻離開台灣，看是要流亡、流浪、移民」。此話一出，也讓全場來賓笑翻。

媒體人黃暐瀚緊接著問，「那是2024還是2028？」陳揮文說，「只要台灣任何一天，隨便啦！」而扮成柯文哲的主持人郭子乾說，「你要離開台灣前，先留100份雞排，不能這樣落跑說走就走」，陳揮文回應並承諾對方，「我加2個零啦！如果你當選總統我離開台灣，送你一萬份雞排，你慢慢去發啦！」

至於柯文哲本人，他曾在去年底接受廣播節目專訪時提到，對於2024總統大位，「選總統，我還是會準備」，甚至還自爆2019年曾找過國安會的人去問，聽完之後就決定放棄，不選2020。