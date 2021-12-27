由於四項公投都沒過，民進黨自認獲得大勝，因此也加速各類「自利議題」的推動，想把平時不敢做的事趁這時機做完。然而事與願違，近一週總預算逕付二讀與地制法修法推竹竹合併兩案，都在在野黨的團結抗爭與輿論的批判下，被迫暫緩，凸顯了民進黨「吃緊弄破碗」的醜態，更引起了社會越來越多的警覺。

先從總預算逕付二讀談起，套用民眾黨記者會時的說法：「連戒嚴時代都沒這樣幹過」。眾所皆知，審預算是立法院法定的權力，而立法院八大常設委員會就各自分管部會，由各召委排案進行預算審查與刪減，亦已是每年年底都會進行的。透過這個程序，每個委員會各黨的委員得以提案刪減預算，替人民的納稅錢把關，這是選民與法律賦予立委的權力。

直接將總預算逕付二讀，無疑是打破民主監督的基本平衡。以去年（110年）年度總預算為例，一共刪減1.18%，共256億元，今年原先預計刪減的量，也差不多是這數字，逕付二讀，凡事直接表決的作法，以現今民進黨鴨霸的程度，豈會砍預算，那麼也就是人民要多支出200多億納稅錢出來，這公平嗎？正確嗎？

總預算案已經很荒謬了，地制法修法更荒謬。現行地制法第四條明定：「人口聚居達一百二十五萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市。」而民進黨籍新竹市長林智堅今年秋天突然開始力推的竹竹合併，人口並不及125萬，因此林智堅早早就開始喊修地制法，民進黨公投自認大勝後也馬上開始推，可謂舉黨「司馬昭之心路人皆知」。

一句話，如果竹竹合併如此必要，那為何林智堅當了六年多新竹市長，才「突然發現新大陸」，提竹竹合併，趕著2022年底大選適用？為何2018年就不提？說穿了就是在2018年前，若把客家人口居多的新竹縣併入，林智堅恐怕選不上，所以就不在2018年大選前提這個餿點子。現在他在新竹市無法選第三任，卻又無地方去，才硬著頭皮想拚大新竹市市長，所以要以協助新竹科技產業發展為藉口，硬推合併。嘴上不承認，但政壇你知我知就是這個原因。

但問題來了，如果真是要協助新竹科技產業，那新竹科技產業可不只在新竹市新竹縣發展啊，苗栗竹南也逐漸建立科技聚落啊！隨著台灣科技業在全球地位越來越重要，新竹需要更大的腹地，又怎能不考慮把苗栗納入呢？且苗栗納入後，就超過125萬人了，不受地制法125萬人限制了。

當年地制法立法之所以有125萬人的硬性規定，其原因說穿了就是「人太少的地方，對國家的重要性必然有限，不需要直轄」，既是如此，現在新竹縣市加起來才100萬出頭，連我國總人口的5%都不到，重要性夠嗎？腹地夠嗎？都是大問題。

當然，這些是民進黨完全不敢提的。苗栗長期藍大於綠，納入苗栗後，林智堅就更選不上了，於是也就無需要合併了。民進黨只會拿新竹縣市民眾支持合併多於反對合併的民調說嘴，要在野黨退讓。姑且不論民調真假，哪怕是真的好了，民調真這麼重要，那民進黨還開放萊豬幹嘛？萊豬公投還公開與人民對著幹幹嘛？

藉口越找越多，只是越被看破手腳而已。

（作者為網路媒體工作者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※