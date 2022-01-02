許多人對反萊豬公投未能過關感到疑惑，台灣人為何甘冒吞萊劑的風險也要吃「反中」的符水，一聽到「抗中保台」就把票投給民進黨。這是ㄧ個非常嚴肅的問題，無論對台灣或對大陸，如果不願最終兵戎相見，就要理性面對、思考，並徹底解決，才能為兩岸關係找到出路。

看小自己 缺乏交手勇氣

表面上看來，這是因為民進黨擅長煽動民眾對大陸的惡感，但更深層的因素是台灣人對大陸的恐懼感，這固然要歸因於當年國民黨的反共教育，與今日民進黨的反中操弄，但同時也彰顯了大陸和平統一政策執行無效。

台灣對大陸的恐懼感其來有自，台灣長期處於大陸軍事壓力下，民眾珍惜自由民主的生活型態，害怕被不同體制的大陸「併吞」，因而失去好不容易得來的當家作主地位。即使大陸擺出笑臉，大陸國家主席習近平一再宣示和平統一方略不變，但在民進黨操弄下，大陸飛彈與軍機臨近台灣，雖未必全然針對台灣（要知道，大陸海岸線1.8萬公里，美國軍機、潛艦常態性臨近中國偵蒐，對中國威脅極大），卻讓民進黨抓住機會操弄民眾的威脅感，因而對大陸產生惡感。

台灣社會對大陸的恐懼近年來有了新變化：中國崛起使台灣失去自信。早年台灣經濟起飛較早，即使兵力規模遠不及大陸，但掌握先進武器，海島防衛綽綽有餘，而且在經濟發展、民主與文化素質上都有優越感。隨著中國崛起，台灣人的自豪開始消風，以前還可以拿錢和大陸比一比，現在大陸已成了全球大金主，台灣人拿不出什麼可以比拚的了。當大陸壯大到連美國都不得不忌憚時，台灣民眾愈來愈覺得自己渺小無力，失去對抗的自信，也失去與大陸交手周旋的勇氣。

可以說，兩岸分裂70年，現在是台灣民眾對大陸最沒有信心的狀態。兩蔣時期對匪鬥爭是主旋律，李登輝推動兩岸和解，台灣挾經貿優勢擁有不少籌碼。但隨著大陸經濟愈來愈強，台灣民眾的自信心也愈來愈弱，擔心在交流談判中流失主權，轉而只求自保，這導致了太陽花運動，以及隨後民進黨的上台執政，但自保只能獲得暫時的安全感，該來的還是會來，而且傷害性更強。

面對強敵，恐懼是自然反應，但要維護自己的生存，就必須克服恐懼，努力掌握命運的變數，好好去了解對手，尋找妥適的應對策略，勇敢和對方互動，並且對未來有完整的戰略規畫，以期降低衝突機率，擴大自己的生存時間與空間。有句話說得好：「靠近你的朋友，但更靠近你的敵人。」真正的勇氣，是即使恐懼也要往你的敵人靠近，近到你能夠理解他的長短處，近到找出對付他的有效策略。

政府逃避 人民失去自信

蔡政府卻身體力行告訴全民，大陸太強太可怕，台灣太小太弱，台灣不是對手，只要一碰上就會完蛋，所以要躲得遠遠的，免得被騙得屍骨無存。執政6年來，蔡政府不是一直在做龜縮逃避的事嗎？領導人的膽氣能鼓舞民眾的士氣，台灣人見自家領導人對大陸如此皮皮剉，當然也會跟著失去自信，對兩岸的未來一味逃避，過一天算一天，從上到下，哪裡還有半分鬥志？

民進黨炒作芒果乾，利用恐中情緒綁架選票，是很有效的動員手法。但也證明民進黨缺乏跟大陸周旋的能力與信心，不理解大陸，也不想理解，更因為怕而不想解決問題，只好依賴美國，但美國有自己的國家利益。不要忘了美國1978年拋棄台灣，當時的總統蔣經國是在半夜被叫醒告知斷交。這段殘酷的歷史告訴我們，台灣對外必須自主。民進黨對大陸缺乏自信，連帶讓民眾更沒有信心，進一步加劇了恐懼與無力感，讓恐中牌成了民進黨魔笛般的催票萬靈丹，台灣人心完全依賴美國。

軍事、外交、經濟都比不上大陸，台灣的優勢就只剩民主自由了。問題是，在恐中情結下，只要一喊抗中保台，民眾就忘了民進黨政績有多糟，忘記民進黨諸多反民主、反自由的鴨霸作為，結果造成台灣民主的空洞化。當施政不必負責時，就會為所欲為，民進黨也因此被諷為「綠共」、「塔綠班」。

台灣自豪的民主典範在大陸民眾眼中已無說服力，兩岸民粹情緒高漲，導致政策空間限縮，把台灣鎖死在民進黨的路線上。但逃避是永遠找不到生路的，民進黨靠恐中牌吃飯，在不斷散播恐懼的同時，也讓台灣的生機日益凋萎，台灣已到了必須改變的時刻！