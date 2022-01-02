才剛2022新年的頭一個早晨，執政黨依舊本性不改，或許是看那台北市長柯文哲已是最後一次以市長身分應邀參加總統府升旗典禮，不趁機羞辱一番怕是沒機會了，竟有意無意搞出讓柯獨自一人冷颼颼的在清晨站在府前廣場的冷落樣。明著是「擺譜」，府方卻還推說是防疫考量，請柯市長見諒，是不是像極了電視劇裡婆婆藉故惡整小媳婦的模樣？

但要柯文哲「被罰站」又如何？早在兩周前的公投結果，就注定民進黨將在2022囂張一整年。或許是因為四大公投議題過多，難以彰顯各自價值意涵；又或許是執政黨在最後兩個月鋪天蓋地的下資源、闢戰場，還能將民生公投搞得像統獨對決。最後投票率不過寥寥四成出頭，相較一般立委補選近五成還不如，但又如何？這正是民進黨要的結果，把公投「博臭」，讓投票變成深藍深綠對決，讓中間選民灰心「棄投」正是民進黨的目的，而公投結果如實呈現深綠基本盤比深藍大的優勢，一切都在民進黨的盤算中。

利用了中間選民「棄投」的心理，無疑是全民共同為民進黨執政創造出的「道德風險」，亦即中間選民無意認同「四個不同意」，卻因種種因素未能以投票表達立場，讓民進黨誤判形勢認為所謂沉默的多數已經放棄抵抗，公投結果等同無意間鼓勵民進黨往後採取更為魯莽失控與破壞性強大的作為，柯文哲的「被罰站」不過是這些作為中的一碟小菜而已。

全台剛結束長達一年多的罷免、公投政治議程的折磨，造成這些折磨的源頭，無一不是執政的民進黨為遂行一黨之私，毫無章法的修法惡搞公投、罷免制度，所造成的民主災難。接下來的2022年如無意外，應該會「僅剩」兩場選舉（暫且不列入罷免林昶佐成功後之立委補選），第一場是下周台北的罷免立委林昶佐、中二選區立委補選顏寬恆、林靜儀對決，第二場則是年底的地方縣市長大選。

2022的頭一天就看到柯文哲「被罰站」，再看那顏寬恆正在「一人頂全黨」：一人頂著全民進黨採取人格毀滅式的戰法。如果開春的頭一場選舉又讓民進黨僥倖得逞，「道德風險」失控後的社會失序與政治亂象，只怕會讓全民有得受了！

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